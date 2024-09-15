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Супруга Трампа заявила, что ФБР нарушило ее право на частную жизнь

Мелания Трамп: ФБР нарушило право на частную жизнь обыском в Мар-а-Лаго

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Domenico Stinellis/AP

Супруга бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания сообщила, что ФБР нарушило ее право на частную жизнь обыском в Мар-а-Лаго. Об этом она заявила на опубликованном на ее странице в соцсети Х видео длительностью чуть более минуты.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в августе 2022 года в рамках одного из расследований в отношении Трампа.

«Никогда не могла себе представить, что в мою частную жизнь вторгнутся власти здесь, в Америке. ФБР нагрянуло в мой дом во Флориде и обыскало мои личные вещи», — заявила супруга Трампа.

Мелания добавила, что это не просто ее история, это предупреждение для всех американцев. Супруга экс-президента подчеркнула, что произошедшее является напоминанием, что свобода и права американских граждан должны уважаться.

После краткой речи жены Трампа на видеозаписи появляется заставка с обложкой ее мемуаров «Мелания». Они, как ожидается, будут опубликованы этой осенью.

В ходе своего недавнего выступления на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе Трамп заявил, что США не нужен военный конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что, голосуя за кандидата от демократов Камалу Харрис, американцы отдадут голос за войну с Россией. Что на самом деле обещают политики американцам и как может изменится жизнь в США после выборов — в материале «Газеты. Ru».

Ранее стало известно, как команда Харрис вводит в заблуждение о высказываниях Трампа.

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