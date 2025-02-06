Трамп заявил, что постройка в Белом доме бального зала ничего не будет стоить

Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала

Президент США Дональд Трамп заявил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение «самому себе» Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США считает, что он «очень хорош» в строительстве бальных залов.

Он добавил, что предлагал построить зал для танцев администрации экс-президента Джо Байдена, но та не ответила ему.

По мнению Трампа, подобное помещение станет прекрасным дополнением к Белому дому и «ничего не будет стоить».

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении вынести предложение об импичменте Трампу.

На заседании законодательного органа он сказал, что работа для объявления импичмента Трампу уже началась.

По его мнению, глава государства должен быть подвергнут импичменту за свои действия в отношении сектора Газа.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны.

Ранее сообщалось, что Трамп создает Фонд национального благосостояния.