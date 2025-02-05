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В палате представителей США захотели вынести импичмент Трампу

В Демократической партии США объявили о намерении предложить импичмент Трампу
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Patrick Semansky/AP

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил о намерении вынести предложение об импичменте президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании законодательного органа он сказал, что работа для объявления импичмента Трампу уже началась.

«Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — заявил член палаты представителей.

По его мнению, глава государства должен быть подвергнут импичменту за свои действия в отношении сектора Газа.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».

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