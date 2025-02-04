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Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния

Белый дом: Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет РИА Новости.

На церемонии подписания, которая прошла в Овальном кабинете, присутствовали новый министр финансов Скотт Бессент и журналисты пула Белого дома.

Какие задачи будет выполнять фонд — пока не раскрывается.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа планирует ликвидировать министерство образования в рамках политики по сокращению государственного аппарата. Отмечается, что сейчас администрация рассматривает указ, который полностью упразднит минобразования или передаст часть его функций другим ведомствам. Кроме того, документ предполагает подготовку законопроекта о ликвидации министерства.

До этого Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике страны.

Ранее в США закрыли штаб-квартиру USAID, которое критиковали Трамп и Маск.

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