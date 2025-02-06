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Посол заявил о готовности РФ к серьезному разговору о мире на Украине

Посол Келин: РФ готова к очень серьезному разговору о достижении мира на Украине
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Россия готова к «очень серьезному разговору» о возможном заключении мира с Украиной, но не отказывается от первоначальных требований. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телеканалу ITV.

Москва не услышала ни одного серьезного предложения по переговорам, при этом есть много людей, которые хотели бы содействовать мирному соглашению, отметил посол.

«Главные моменты в том, что Украина должна быть нейтральным, безъядерным государством, конечно, что все коренные причины конфликта должны быть устранены. (Те), которые навязывают дискриминацию россиянам на протяжении многих лет, конечно... Это один из главных моментов... Также учитываются территориальные реалии», — сказал Келин, предположив, что российская сторона может не пойти ни на какое соглашение, пока на Украине не пройдут новые президентские выборы.

По мнению посла, избрание Дональда Трампа президентом США необязательно является хорошим событием для России, так как он призывает к миру через угрозы.

При этом он добавил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с Трампом.

5 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пустыми словами заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности переговоров с президентом РФ.

Ранее в МИД РФ назвали условие, при котором возможна нормализация отношений с США.

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