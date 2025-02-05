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Военный эксперт заявил о переделе Трампом всего госаппарата и силового блока США

Сотрудник ИЛА РАН Степанов заявил, что Трамп начал передел американской разведки
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Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала работу по изменению всей структуры американской разведки. Об этом заявил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

В данный момент, считает он, становится очевидным, что начались тектонические процессы реструктуризации и оптимизации всего госаппарата и силового блока США.

«К этому же относится и разведсообщество как ключевая составляющая продвижения внешнеполитических императивов Вашингтона, которые диктуются президентом Дональдом Трампом в реализации его концепции возвеличивания Америки», — сказал эксперт, отметив, что всем сотрудникам ЦРУ предложили уволиться по собственному желанию в обмен на получение зарплаты за восемь месяцев.

По его мнению, это говорит о сокращении, изменении количественного и качественного состава, введении новых критериев и требований в отношении сотрудников всего разведсообщества.

Вероятно, администрация президента намерена расширить взаимодействие разведки с IT-сектором, в том числе внедрить искусственный интеллект в процесс сбора и обработки больших объемов разведданных, подчеркнул сотрудник ИЛА РАН.

По его словам, это приведет к созданию «новой архитектоники» разведки со значительным повышением технологичности процесса и минимизацией человеческого фактора.

Ранее в сенате рекомендовали утвердить Габбард на пост директора Национальной разведки США.

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