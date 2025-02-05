Совбез ООН в феврале проведет два заседания по Украине

Совбез ООН в феврале проведет заседания по Украине по запросу Запада и России

Совет Безопасности ООН в феврале проведет два заседания по Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии РФ при международной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По запросу западных стран заседание состоится 24 февраля — в третью годовщину начала Россией военной операции на Украине, по запросу российской стороны — 17 февраля.

«Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер. Это будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией. Постараемся подобрать и интересного докладчика», — написал дипломат.

Оба заседания начнутся в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

5 февраля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Россия подвергается со стороны стран Запада комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию.

Ранее Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной.