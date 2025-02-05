Зеленский заявил о стремлении России втянуть Белоруссию в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы стремится втянуть Белоруссию в конфликт. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он считает, что президент России Владимир Путин будет стремиться разместить войска на территории Белоруссии «весной, летом или осенью».

«Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае, он таким образом затянет Белоруссию в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди – нет. Их войско – нет. Пока что. Но Путин этого очень хочет», — утверждает Зеленский.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее глава МИД Британии пообещал сделать так, чтобы Путин «не вернулся» на Украину.