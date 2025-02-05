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ВС РФ продвинулись на окраинах Свердликова в Курской области

ТАСС: ВС РФ продвинулись вперед на южных окраинах Свердликова в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные продвинулись вперед на южных окраинах населенного пункта Свердликово в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Наши бойцы смогли зачистить часть лесного массива в окрестностях населенного пункта [Свердликово], а также продвинуться на южных окраинах», — поделился собеседник агентства.

Также он добавил, что российские бойцы ведут бои в лесополосах Суджанского района и на подступах к Малой Локне.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие сбросили взрывное устройство на здание администрации Беловского района Курской области.

3 февраля дрон ВСУ атаковал электрическую подстанцию в городе Рыльске, расположенном в Курской области. Из-за этого в населенном пункте и его окрестностях произошло частичное отключение света.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о целенаправленном ударе ВСУ по интернату в курском городе Суджа.

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