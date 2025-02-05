Сотрудник администрации Байдена оценил влияние возможных пошлин США на Россию

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций против России в виде пошлин, сделанное им ранее в контексте обсуждения ситуации на Украине, не представляет серьезной опасности. Об этом пишет NBC, ссылаясь на мнение сотрудника администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

Согласно материалу телеканала, с 2021 года объем торговли между Россией и США сократился в 10 раз. Отмечается, что в связи с этим тарифы перестали быть эффективным инструментом воздействия.

«Мы полностью отсоединили экономику США от российской, поэтому наша способность навредить России тарифами незначительна», — цитирует NBC слова экс-чиновника.

В конце января Трамп заявил, что ни одна из стран БРИКС не сможет заменить доллар в международной торговле. В своей социальной сети Truth Social он пригрозил государствам объединения 100-процентными пошлинами, если они попытаются создать новую валюту.

Трамп не в первый раз выступает с подобными заявлениями. В ноябре 2024 года он уже предупреждал о введении 100-процентных пошлин, если страны БРИКС создадут собственную валюту. Тогда же он посоветовал государствам объединения «найти другого простофилю» и заявил, что любая попытка заменить доллар приведет к «разрыву отношений с Америкой».

Ранее Песков заявил о возросшей активности контактов России и США.