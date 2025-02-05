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Экс-премьер Украины: США «додавят» Киев и принудят провести выборы осенью

Азаров: американцы принудят Киев провести выборы на Украине этой осенью
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Американцы «додавят» Киев и принудят власти провести выборы на Украине осенью 2025 года. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что американцы все-таки додавят и принудят провести в Украине выборы этой осенью», — подчеркнул он.

По мнению бывшего премьера Украины, главная задача на сегодняшний день — убрать неэффективную и коррупционную власть.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что выборы на Украине состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

По словам Зеленского, он «всегда был сторонником выборов», однако во время вооруженного конфликта «выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок».

Ранее советник Зеленского назвал «провальным» план США по выборам на Украине.

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