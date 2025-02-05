Американцы «додавят» Киев и принудят власти провести выборы на Украине осенью 2025 года. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
«Я думаю, что американцы все-таки додавят и принудят провести в Украине выборы этой осенью», — подчеркнул он.
По мнению бывшего премьера Украины, главная задача на сегодняшний день — убрать неэффективную и коррупционную власть.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что выборы на Украине состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.
По словам Зеленского, он «всегда был сторонником выборов», однако во время вооруженного конфликта «выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок».
Ранее советник Зеленского назвал «провальным» план США по выборам на Украине.