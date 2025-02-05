В Госдуме назвали возможные сроки конкретизации мирных инициатив по Украине

Депутат Чепа: мирные инициативы по Украине могут быть согласованы за две недели

Конкретные мирные инициативы по Украине могут быть согласованы в течение двух недель или месяца. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру», прокомментировав ожидания Турции о представлении плана до июня.

Чепа отметил, что сроки, озвученные Анкарой (до июня), можно сократить.

«Программу, которая будет принята для реализации, я бы даже чуть-чуть сократил — до полумесяца или месяца. Но для этого потребуется время, включая, возможно, проведение выборов на Украине», — сказал он.

5 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на начало инициативы по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время. По словам Фидана, турецкие власти рассчитывают, что инициативы по мирному урегулированию начнутся до июня.

Ранее стало известно о расколе в команде Трампа по урегулированию на Украине.