Министр канцелярии польского президента Войцех Коларский сообщил, что президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца в ходе несчастного случая, в связи с чем ему понадобилась операция. Его слова приводит RMF FM.

По словам представителя Дуды, президент травмировал правую руку в личное от работы время, а не во время исполнения обязанностей главы государства, после чего ему потребовалось вмешательство врачей.

Коларский отказался уточнять детали инцидента, поскольку «это произошло в личное время, во время домашних дел».

До этого латвийский президент Эдгар Ринкевич сломал запястье и пальцы на правой руке при падении с велосипеда. По словам советника президента по коммуникации Мартиньша Дрегериса, травма не скажется на работе политика: он сможет писать и подписывать документы.

Ринкевич упал с велосипеда во время велопробега на участке Олайне-Далбе-Олайне 28 сентября. В больницу он обратился на следующий день. Там у него диагностировали переломы и наложили гипс.

Ранее лидер оппозиции Германии заявил, что Шольц «не от мира сего».