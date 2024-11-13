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Президент Польши лишился части среднего пальца

Президент Польши Дуда лишился части среднего пальца из-за несчастного случая

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Miguel Angelo Pereira/AP

Министр канцелярии польского президента Войцех Коларский сообщил, что президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца в ходе несчастного случая, в связи с чем ему понадобилась операция. Его слова приводит RMF FM.

По словам представителя Дуды, президент травмировал правую руку в личное от работы время, а не во время исполнения обязанностей главы государства, после чего ему потребовалось вмешательство врачей.

Коларский отказался уточнять детали инцидента, поскольку «это произошло в личное время, во время домашних дел».

До этого латвийский президент Эдгар Ринкевич сломал запястье и пальцы на правой руке при падении с велосипеда. По словам советника президента по коммуникации Мартиньша Дрегериса, травма не скажется на работе политика: он сможет писать и подписывать документы.

Ринкевич упал с велосипеда во время велопробега на участке Олайне-Далбе-Олайне 28 сентября. В больницу он обратился на следующий день. Там у него диагностировали переломы и наложили гипс.

Ранее лидер оппозиции Германии заявил, что Шольц «не от мира сего».

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