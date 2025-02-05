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Посол заявил, что российско-польская группа по сложным вопросам перестала существовать

Посол Андреев сообщил о закрытии российско-польской группы по сложным вопросам
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РИА Новости

Российско-польская группа по сложным вопросам больше не существует. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Такой группы больше нет. При том подходе к вопросам нашей общей истории, который демонстрируют польские власти, не видим смысла эти вопросы с ними обсуждать», — заявил он.

По словам Андреева, у российской стороны есть собственный взгляд на историю страны. Он подчеркнул, что Россия не собирается «кого-то подстраивать» под свои взгляды.

Группа по сложным вопросам между РФ и Польшей была создана в 2002 году во главе с министерствами иностранных дел двух стран. В 2010 году она опубликовала сборник статей о российско-польских отношениях в ХХ веке под названием «Белые пятна – черные пятна».

В ходе этого же интервью посол заявил, что спецслужбы Польши после единичных попыток убедились в безрезультатности вербовки российских дипломатов. Он добавил, что отсутствие успеха «не располагает наших непартнеров к новым подходам».

Ранее посол РФ высказался о темпах уничтожения памятников советским воинам в Польше.

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