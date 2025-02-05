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В Грузии оппозиционных депутатов досрочно лишили мандатов

Грузинский парламент досрочно прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов
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Irakli Gedenidze/Reuters

Оппозиционные грузинские депутаты, не признавшие итоги выборов в республике, досрочно лишились мандатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По информации журналистов, всего парламент республики прекратил полномочия 49 законодателей. Речь идет о представителях партий «Сильная Грузия», «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены».

«Они сами обратились с требованием о прекращении полномочий еще в декабре [2024 года]», — говорится в материале.

В публикации уточняется, что теперь в работе грузинского парламента принимает участие всего 101 депутат. Из них 81 законодатель является членом правящей в стране партии «Грузинская мечта», 12 — представляют партию «Гахария — За Грузию», восемь — избрались от партии «Сила народа».

При этом последние две партии также отказались признать итоги выборов, но не направляли в законодательный орган заявлений об отзыве мандатов.

В январе текущего года Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с принятой ею резолюцией, призывающей власти республики организовать новые выборы депутатов. Комментируя ситуацию, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ выразили уверенность, что Грузия не станет «игрушкой» западных стран.

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