Эксперт усомнился в том, что США начнут добычу украинских ресурсов при Зеленском

США не смогут инвестировать в добычу ценных полезных ископаемых на Украине, пока Киев не даст гарантии сохранности вложений. А гарантировать это могут только легитимные власти страны. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог Марат Баширов.

По его мнению, говорить о добыче ресурсов можно будет только после проведения выборов на Украине.

«Мало сказать: «Это месторождение твое». Это ничего не значит с точки зрения бизнеса и с точки зрения государственных гарантий. Это должен быть юридически обязывающий документ», — сказал Баширов.

Он добавил, что для Киева ситуация осложняется тем, что никаких «бесплатных» денег администрация США выделять больше не будет.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

При этом, как подчеркивают эксперты, Соединенные Штаты и их партнеры не смогут добывать полезные ископаемые на Украине без согласия России.

Ранее политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту.