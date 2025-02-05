Указы Трампа сравнили со Священным Писанием

Bloomberg: республиканцы относятся к указам Трампа как к Священному Писанию

Члены конгресса США от Республиканской партии относятся к указам президента США Дональда Трампа как к Священному Писанию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный республиканец сравнил отношение коллег к указам президента со Священным Писанием, при этом любое противоречие считается нарушением веры», — говорится в сообщении издания.

Источник агентства отметил, что законодатели-республиканцы не хотят оспаривать решения Трампа «практически ни по какому вопросу».

До этого данные опроса Sienna College показали, что популярность Трампа в традиционно поддерживающем демократов штате Нью-Йорк достигла рекордных показателей.

Действующему президенту симпатизирует примерно 41% жителей Нью-Йорка. Последний раз чуть менее высокие показатели были зафиксированы в декабре 2016 года, тогда его поддерживали 39% респондентов.

Ранее американские врачи подали в суд на Трампа.