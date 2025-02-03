Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Популярность Трампа в Нью-Йорке достигла рекордных показателей

Популярность Трампа в демократическом Нью-Йорке достигла рекордного 41%
close
Kevin Lamarque/Reuters

Популярность американского президента-республиканца Дональда Трампа в традиционно поддерживающем демократов штате Нью-Йорк достигла рекордных показателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Sienna College.

Данные опроса показали, что действующему президенту симпатизирует примерно 41% жителей Нью-Йорка. Последний раз чуть менее высокие показатели были зафиксированы в декабре 2016 года, тогда его поддерживали 39% респондентов.

Отмечается, что большинство опрошенных (79%) одобряют депортацию нелегальных мигрантов, которую предлагает Трамп.

Опрос проводился 27–30 января среди 803 зарегистрированных избирателей Нью-Йорка.

Недавно Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что принял решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Он заявил, что правительство США должно любым возможным способом защищать своих граждан.

Ранее Трамп рассказал о военных Мексики, которые будут охранять границу с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами