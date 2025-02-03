Популярность Трампа в Нью-Йорке достигла рекордных показателей

Популярность американского президента-республиканца Дональда Трампа в традиционно поддерживающем демократов штате Нью-Йорк достигла рекордных показателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Sienna College.

Данные опроса показали, что действующему президенту симпатизирует примерно 41% жителей Нью-Йорка. Последний раз чуть менее высокие показатели были зафиксированы в декабре 2016 года, тогда его поддерживали 39% респондентов.

Отмечается, что большинство опрошенных (79%) одобряют депортацию нелегальных мигрантов, которую предлагает Трамп.

Опрос проводился 27–30 января среди 803 зарегистрированных избирателей Нью-Йорка.

Недавно Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что принял решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Он заявил, что правительство США должно любым возможным способом защищать своих граждан.

Ранее Трамп рассказал о военных Мексики, которые будут охранять границу с США.