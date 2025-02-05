Американские врачи подали в суд на Трампа

Врачи США подали в суд на администрацию Трампа за удаление данных с сайтов

Ассоциация американских врачей Doctors for America подала в суд на администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за удаление данных, касающихся здравоохранения, с федеральных сайтов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документы иска.

«Иск подан, чтобы оспорить поручение <...> OPM ведомствам убрать или изменить веб-страницы и наборы данных, а также удаление CDC, FDA и HHS веб-страниц и наборов данных. Ответчики не смогли предоставить необходимое уведомление <...> и их действия произвольны <...> и являются злоупотреблением полномочиями или не соответствуют закону», — сообщается в иске.

В качестве ответчиков указано несколько американских ведомств, в том числе минздрав и центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ассоциация врачей США требует вернуть удаленную информацию и запретить ведомствам впредь удалять важную информацию без уведомления.

До этого Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и другие правозащитные организации подали совместный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за обещания республиканца прекратить предоставление убежища мигрантам на американо-мексиканской границе.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.