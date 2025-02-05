Кандидат Трампа на пост министра здравоохранения перемалывал зверей в блендере

Кандидат президента США Дональда Трампа на пост министра здравоохранения Роберт Кеннеди-младший в детстве перемалывал в блендере живых зверей и птиц. Об этом заявила сестра политика Кэролайн Кеннеди в своем обращении к сенату США с требованием забраковать его кандидатуру, пишет The Cut.

В обращении Кэролайн Кеннеди заявляет, что кандидатуру ее брата следует отклонить, поскольку он не годится на эту роль. По ее словам, Кеннеди-младший любил демонстрировать другим людям, как бросает в блендер живых цыплят и мышей. Она утверждает, что перемолотые тела он скармливал ястребам, которых в то время выращивал.

«Совершенно неудивительно, что его питомцами были хищные птицы, потому что он и сам хищник», — пишет Кэролайн Кеннеди.

Накануне комитет сената США по финансам одобрил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. Ему предстоит получить одобрение всей верхней палаты конгресса.

Ранее в голове Кеннеди-младшего нашли червя.