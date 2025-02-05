Польша требует от ЕС потратить на вооружение больше из-за риска ухода США

Польша требует от ЕС закупать больше вооружений, чтобы сохранить силы США в Европе

Польша требует от Европейского союза закупать больше вооружений, чтобы сохранить размещение Вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе. Об этом европейской версии издания Politico заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Европа должна больше инвестировать в безопасность, чтобы сохранить присутствие американцев в Европе, а не заменить их», — утверждает Косиняк-Камыш.

По словам главы польского оборонного ведомства, Варшава исправно выполняет все требования президента США Дональда Трампа — увеличивает расходы на оборону и развивает взаимовыгодные экономические отношения с американским бизнесом. Польша намерена потратить на оборону не менее 4,7% ВВП в этом году.

До этого Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отправку польского военного контингента на Украину трудно себе представить.

По мнению главы польского минобороны, мир на Украине могут гарантировать инвестиции США и Европы.

Ранее в Британии сообщили о запросе Европы к США на случай отправки миротворцев на Украину.