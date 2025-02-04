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Польша отказалась принимать новых мигрантов

Глава МВД Семоняк: Польша не будет принимать мигрантов и оплачивать штрафы ЕС
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша не будет ни принимать мигрантов, ни оплачивать за это штрафы. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк в эфире RadioZet.

«Наша позиция однозначна. Мы противники миграционного пакта. Мы не будем принимать беженцев, не будет релокации — мы говорим это четко», — сказал он.

Представитель Варшавы также добавил, что Польша отказывается платить штрафы за то, что не принимает мигрантов.

Недавно силовики Польши избили и вытеснили на территорию Белоруссии мигранта из Сенегала. В январе в Берестовицком районе Гродненской области белорусские пограничники обнаружили покалеченного беженца. Африканец рассказал, как его избили в Польше.

До этого официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский назвал проявлением ксенофобии отношение польских силовиков к беженцам на границе с республикой.

Ранее глава ЕК обвинила РФ и Белоруссию в гибридной атаке мигрантами.

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