Эксперт усмотрел скрытый смысл в словах Трампа о желании забрать ресурсы Украины

Кейс редкоземельных металлов является рычагом давления на украинских чиновников, призывающих США выделять больше помощи Киеву. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Малек Дудаков. Он пояснил, что Трамп отлично понимает, что разработка полезных ископаемых на территории страны вряд ли начнется. Соответственно, это один из поводов для сокращения финансирования украинского проекта.

Эксперт отметил, что то же самое касается снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Киев на это не идет, чем США и могут объяснить сокращение траншей.

«Так что, честно говоря, я не стал бы рассматривать сделку [США и Украины по редкоземельным металлам] как нечто реальное. Это для Трампа [она может являться] способом давления на Зеленского», — подытожил Дудаков.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к полезным ископаемым в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Ранее стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США.