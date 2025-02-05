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Российский сенатор допустил возобновление отношений с Украиной после СВО

Сенатор Джабаров: РФ может восстановить отношения с Украиной после СВО
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной после окончания спецоперации.

Таким образом Джабаров прокомментировал последнее интервью президента Украины Владимира Зеленского британскому телеведущему Пирсу Моргану.

Сенатор подчеркнул, что ни один глава государства не дает интервью так часто, как Зеленский.

«Мы доведем СВО до конца <...> и, я думаю, что восстановим отношения с Украиной для того, чтобы и дальше развивать наши отношения», — пояснил Джабаров.

До этого Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

В России ранее назвали слова Зеленского об утрате территорий «периодом правды».

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