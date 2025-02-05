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В Кремле оценили слова госсекретаря США Рубио о многополярном мире

Песков: слова госсекретаря США Рубио о многополярности совпадают с видением РФ
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Российское руководство приветствует слова государственного секретаря США Марко Рубио, призвавшего к созданию многополярной системы международных отношений. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением <...> Да, мы приветствуем такие заявления», — сказал представитель Кремля.

При этом он обратил внимание, что министр иностранных дел страны Сергей Лавров уже комментировал высказывание Марко Рубио.

На прошлой неделе государственный секретарь США назвал «неестественной» ситуацию в мире, при которой существует лишь одна доминирующая сила. На этом фоне он призвал к созданию многополярной системы международных отношений с несколькими крупными государствами.

5 февраля эти слова прокомментировал Лавров, который выступил на посольском «круглом столе» по теме урегулирования украинского конфликта. Российский министр отметил, что американские чиновники никогда не делали подобных заявлений. В связи с этим Москва планирует внимательно наблюдать за тем, как будет меняться проводимая Вашингтоном политика, указал он.

Ранее в Государственной думе РФ выразили уверенность, что США попытаются сохранить свою гегемонию.

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