«Болезненное состояние»: «чудовищные» заявления Зеленского объяснили отчаянием

В последнее время украинский лидер Владимир Зеленский все чаще выступает с «чудовищными» заявлениями, что говорит о его попадании в тупиковую ситуацию, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такая активность и частота высказываний, которые идут вразрез с интересами Украины – следствие того, что он хочет сохранить свою власть любой ценой, заявила она в беседе с 360.ru.

«Очевидно, что эта же безответственность привела его к тому положению, в котором он сейчас находится. Каждый день он делает по пять, по шесть чудовищных заявлений, которые вызывают волну неприятия уже у его спонсоров, у спонсоров киевского режима», — отметила Захарова.

Подобные высказывания – это шантаж, на который Зеленский идет от отчаяния и желания во что бы то ни стало сохранить власть, считает дипломат. Она призвала не приравнивать эти слова к интересам Украины, подчеркнув, что они связано с интересами только самого политика, который, по мнению Захаровой, находится в «болезненном состоянии».

Напомним, накануне Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то должны передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности и профинансировать миллионную армию. До этого он также обещал, что выборы нового президента на Украине пройдут после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

В России ранее назвали слова Зеленского об утрате территорий «периодом правды».