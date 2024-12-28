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В спецслужбах Запада заявили, что не одобряют операцию Израиля с пейджерами

FT: спецслужбы Запада не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывшие и действующие сотрудники западных спецслужб не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения «Хезболла». Об этом пишет газета Financial Times.

По данным газеты, они проводили опрос среди действующих и бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб Запада и все они признали, что операция с пейджерами со стороны Израиля была «экстраординарным шпионским трюком». Журналисты отметили, что лишь три человека одобрили подобные действия.

По информации издания, один из опрошенных заявил, что израильская операция создала опасный прецедент, который в будущем могут использовать террористы. Он добавил, что перевозка пейджеров со взрывчаткой создала большую угрозу для граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее бывшие агенты «Моссада» признались в подготовке пейджеров «Хезболлы» к взрыву.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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