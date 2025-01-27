МИД: для посредничества между РФ и Украиной нельзя ассоциировать себя с одной из сторон

Галузин: для посредничества по Украине необходима равноудаленность в конфликте

Страны, которые претендуют на роль посредников в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, должны придерживаться принципа равноудаленности. Об этом замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил во время встречи с послом Турции в Москве Танжой Бильгичу.

В МИД РФ рассказали, что Галузин сделал акцент на деструктивной роли Украины и западных стран, «несущих ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта».

Главе МИД Турции подтверждена неизменная позиция российской стороны о неприемлемости ультимативной «формулы» президента Украины Владимира Зеленского и направленного на ее продвижение «бюргенштокского процесса», подчеркнули в ведомстве. Речь идет о мирной конференции по Украине в июне 2024 года в городе Бюргеншток.

«Анкаре было указано на то, что страны, претендующие на роль посредников в урегулировании украинского кризиса, должны придерживаться принципа равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта», — говорится в заявлении МИД РФ.

Как считают в турецкой газете Hürriyet, переговоры по мирному урегулированию конфликта могут начаться в апреле–мае этого года.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.