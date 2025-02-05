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В США предрекли Украине крах в случае растраты ресурсов на союзников

Bloomberg: от Украины останутся лишь кости, если все союзники потребуют ресурсы
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Julia Demaree Nikhinson/AP

От Украины останутся лишь кости, если другие союзники потребуют ее ресурсы взамен оказанной помощи, как это делают США. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

При этом журналист призвал страны Европы позволить Трампу заключить эту сделку с Украиной и избегать «способствующей расколу» схватки за ресурсы, которые могут понадобиться республике для ее восстановления после урегулирования конфликта.

Чемпион также заявил, что пока сложно сказать, сколько ресурсов Украина сможет передать Соединенным Штатам по завершении конфликта, в частности потому, что ряд месторождений находятся на территориях, отошедших к России, или в районе линий боевого соприкосновения.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Госдуме не удивились притязаниям Трампа на полезные ископаемые Украины.

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