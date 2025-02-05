Tagesspiegel: лидеры социал-демократов отговаривали Шольца выдвигаться в канцлеры

Ряд политиков, занимающих руководящие позиции в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), включая сопредседателя объединения Ларса Клингбайля, выступали против повторного выдвижения Олафа Шольца на пост канцлера. Об этом пишет газета Tagesspiegel, которая провела собственное расследование на эту тему.

Так, Клингбайль просил Шольца не баллотироваться как минимум два раза. Он отмечал, что членов партии беспокоит низкий рейтинг действующего канцлера, и многие из них поддерживают кандидатуру главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, самого популярного политика у немцев.

Позицию Клингбайля разделяли сопредседатель партии Саския Эскен, генсек Маттиас Мирш, лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених и ряд других видных представителей объединения. Однако Шольц настоял на своем, и руководство пошло ему навстречу.

11 января Шольц был официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии. Согласно результатам опросов, большинство немцев считают, что Шольц не обладает качествами сильного лидера. Кроме того, 74% респондентов уверены, что он не должен вновь выдвигаться на пост канцлера на предстоящих в следующем году выборах.

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