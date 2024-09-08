Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство немцев посчитали Шольца слабым лидером

ZDF: большинство немцев считают канцлера Шольца слабым лидером

close
Liesa Johannssen/Reuters

Большинство опрошенных немцев считают, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц не обладает качествами сильного лидера. Это следует из опроса Politbarometer телеканала ZDF.

Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что Шольц является слабым лидером. Противоположную точку зрения высказали 17% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.

Кроме того, 74% респондентов считают, что Шольц не должен вновь выдвигаться на пост канцлера ФРГ на предстоящих в следующем году выборах.

Отмечается, что почти две трети немцев недовольны работой Шольца: 65% полагают, что он плохо справляется со своими обязанностями. Только 32% участников опроса положительно оценивают его работу.

До этого Олаф Шольц заявил о намерении вновь выдвигаться на пост премьер-министра страны, несмотря на низкие рейтинги. Шольц напомнил, что, когда он шел на выборы в 2021 году ситуация в Германии была не менее тяжелой. Он подчеркнул, что ему «нравится быть канцлером».

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами