Большинство немцев посчитали Шольца слабым лидером

Большинство опрошенных немцев считают, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц не обладает качествами сильного лидера. Это следует из опроса Politbarometer телеканала ZDF.

Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что Шольц является слабым лидером. Противоположную точку зрения высказали 17% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.

Кроме того, 74% респондентов считают, что Шольц не должен вновь выдвигаться на пост канцлера ФРГ на предстоящих в следующем году выборах.

Отмечается, что почти две трети немцев недовольны работой Шольца: 65% полагают, что он плохо справляется со своими обязанностями. Только 32% участников опроса положительно оценивают его работу.

До этого Олаф Шольц заявил о намерении вновь выдвигаться на пост премьер-министра страны, несмотря на низкие рейтинги. Шольц напомнил, что, когда он шел на выборы в 2021 году ситуация в Германии была не менее тяжелой. Он подчеркнул, что ему «нравится быть канцлером».

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».