Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал самый быстрый путь к дипломатическому урегулированию конфликта с РФ

Зеленский назвал сильную армию Украины путем к урегулированию конфликта с РФ
close
Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что гарантия членства Украины в НАТО и поддержание сильной украинской армии является самым быстрым путем к урегулированию военного конфликта с Россией.

«Одного членства в НАТО недостаточно, но оно дает уверенность в том, что Украина никогда не останется наедине. Мы должны сохранить наше присутствие и гарантировать, что Украина имеет самую большую профессиональную армию в Европе», – написал он.

Также Зеленский заявил, что Украина якобы может «вернуть» утраченные в ходе конфликта территории с помощью союзников. По его мнению, такое развитие событий якобы возможно при условии, если «партнеры окажут давление» на Россию.

До этого Зеленский переложил на Соединенные Штаты ответственность за дальнейшую потерю территорий. Как отметил украинский лидер, без поддержки со стороны США Украина и в дальнейшем будет терять свои территории. По его словам, в ходе предоставления помощи Украине со стороны США «много денег куда-то исчезло». Он уточнил, что Киев недополучил сотни миллиардов долларов от Вашингтона.

Ранее политолог оценил планы Трампа заполучить полезные ископаемые Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами