Зеленский назвал самый быстрый путь к дипломатическому урегулированию конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что гарантия членства Украины в НАТО и поддержание сильной украинской армии является самым быстрым путем к урегулированию военного конфликта с Россией.

«Одного членства в НАТО недостаточно, но оно дает уверенность в том, что Украина никогда не останется наедине. Мы должны сохранить наше присутствие и гарантировать, что Украина имеет самую большую профессиональную армию в Европе», – написал он.

Также Зеленский заявил, что Украина якобы может «вернуть» утраченные в ходе конфликта территории с помощью союзников. По его мнению, такое развитие событий якобы возможно при условии, если «партнеры окажут давление» на Россию.

До этого Зеленский переложил на Соединенные Штаты ответственность за дальнейшую потерю территорий. Как отметил украинский лидер, без поддержки со стороны США Украина и в дальнейшем будет терять свои территории. По его словам, в ходе предоставления помощи Украине со стороны США «много денег куда-то исчезло». Он уточнил, что Киев недополучил сотни миллиардов долларов от Вашингтона.

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