Политолог оценил планы Трампа заполучить полезные ископаемые Украины

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Киева в обмен на украинские полезные ископаемые, в частности, редкоземельные металлы.

Эксперт отметил, что одна из целей американского лидера — обеспечить технологический суверенитет США, а без редкоземельных металлов это невозможно.

«Его (Трампа. — «Газета.Ru») лозунг «сделаем Америку великой» имеет совершенно конкретную стратегическую миссию создать технологическое доминирование и самодостаточность США, и для этого обеспечить это доминирование ресурсами финансовыми, производственными и теми самыми редкоземельными, которые являются для этого материальной базой», — сказал Пинчук.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина утратила большую часть территорий с редкоземельными металлами.