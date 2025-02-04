Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил планы Трампа заполучить полезные ископаемые Украины

Политолог Пинчук: украинские ископаемые занимают важное место в стратегии Трампа
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Киева в обмен на украинские полезные ископаемые, в частности, редкоземельные металлы.

Эксперт отметил, что одна из целей американского лидера — обеспечить технологический суверенитет США, а без редкоземельных металлов это невозможно.

«Его (Трампа. — «Газета.Ru») лозунг «сделаем Америку великой» имеет совершенно конкретную стратегическую миссию создать технологическое доминирование и самодостаточность США, и для этого обеспечить это доминирование ресурсами финансовыми, производственными и теми самыми редкоземельными, которые являются для этого материальной базой», — сказал Пинчук.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина утратила большую часть территорий с редкоземельными металлами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами