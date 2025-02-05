Зеленский заявил, что с помощью союзников может вернуть территории Украины

Украина якобы может «вернуть» утраченные в ходе конфликта территории с помощью союзников. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы вернем себе наши земли – путем военных действий, с помощью дипломатии и со временем», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, такое развитие событий якобы возможно при условии, если «партнеры окажут давление» на Россию.

До этого Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий. Как отметил украинский лидер, без поддержки со стороны США Украина и в дальнейшем будет терять свои территории.

По словам Зеленского, в ходе предоставления помощи Украине со стороны США «много денег куда-то исчезло». Он уточнил, что Киев недополучил сотни миллиардов долларов от Вашингтона.

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