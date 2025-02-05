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Участник «Времени героев» стал замдиректора Федерального центра подготовки спортрезерва

Участник «Времени героев» Гришин стал заместителем директора ФЦП
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Программа «Время героев»

Участника программы «Время героев» Романа Гришина назначили на должность заместителя директора по развитию инновационных видов спорта «Федерального центра подготовки спортивного резерва» (ФЦП). Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Мужчина стал одним из 83 участников программы в мае 2024 года.

«Программа «Время героев» открыла передо мной множество дверей», — заявил он.

По словам Гришина, для достижения целей в социальной сфере необходим вклад каждого, и на новой должности он сможет внести свой вклад в развитие массового спорта. Он добавил, что при инициативной работе получится вовлечь в занятия спортом 70% россиян к 2030 году, согласно задаче президента России Владимира Путина.

До этого первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что сегодня люди с опытом и наградами стали активно подавать заявки на участие в программе «Время героев», убедившись в том, что она реально работает.

Ранее участник проекта «Время героев» стал советником министра природных ресурсов и экологии.

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