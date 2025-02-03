Участник проекта «Время героев» стал советником министра природных ресурсов и экологии

Кавалер ордена Мужества, участник кадровой программы для бойцов и ветеранов специальной военной операции «Время героев» Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии РФ, сообщается на сайте проекта.

Александр Порошин стал одним из 83 участников программы «Время героев» в мае прошлого года.

«Компетентность и богатый опыт спикеров стали для меня стимулом для саморазвития и самосовершенствования», — заявил Порошин.

По его словам, во время обучения он приобрел новые умения и навыки по различным направлениям, которые закрепил в ходе стажировки под началом главы министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

«Мне удалось погрузиться в реальную рабочую среду, понять, как организована работа в министерстве», — добавил он.

Порошин назвал программу серьезной площадкой для развития личностных и профессиональных способностей.

На новом посту ветеран СВО планирует применить полученные знания.

«Хочу внести свой вклад в развитие нашей страны, принести реальную пользу обществу и способствовать улучшению жизни людей», — сказал он.

Напомним, ранее 20 участников первого потока обучения были назначены на ответственные посты.

Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

Проект «Время героев» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.