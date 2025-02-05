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В Совбезе обвинили Запад в деструктивном информационном воздействии на Россию

Совбез: Запад подвергает РФ деструктивному информационному воздействию
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Павел Лисицын/РИА Новости

Россия в рамках начатой против нее гибридной войны подвергается со стороны стран Запада комплексному деструктивному информационно-техническому воздействию. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2025», передает РИА Новости.

Также Храмов заявил, что Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. По его словам, принятие этого документа позволит создать правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании ИКТ.

В январе глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание, что в западных СМИ сменилась риторика, они начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной.

В декабре 2024 года Россия и КНДР договорились продвигать в медиапространстве объективную информацию о себе и противодействовать дезинформации и агрессивным информационным кампаниям.

Ранее Путин заявил о необходимости Цифрового кодекса РФ.

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