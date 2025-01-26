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В Совфеде обратили внимание на смену риторики в западных СМИ

Сенатор Пушков: в западных СМИ начали писать о возможной победе России
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РИА Новости

В западных СМИ начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор утверждает, что в западных медиа происходит поворот от «полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает».

Пушков считает, что подобное происходит из-за «объективной реальности на фронте», намерения президента США Дональда Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также «неверия в способность Украины и Запада изменить ход войны».

До этого сообщалось, что политики и дипломаты на Украине обсуждают «100-дневный план Трампа» по урегулированию конфликта.

По данным издания «Страна.ua», президент США Дональд Трамп и члены его команды уже составили график того, как боевые действия между Украиной и РФ закончатся за 100 дней. План получили европейские дипломаты, а от них он попал на Украину. «Страна.ua» особо отмечает, что не может судить о его подлинности.

Ранее Зеленский высказался о сроках окончания конфликта на Украине.

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