Россия и КНДР договорились продвигать объективную информацию о себе в СМИ

Россия и КНДР договорились продвигать в медиапространстве объективную информацию о себе и противодействовать дезинформации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Стороны содействуют широкому сотрудничеству в медиасфере в целях повышения уровня знаний о жизни народов двух стран, продвижения в глобальном медиапространстве объективной информации о Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республике и двустороннем сотрудничестве», — говорится в документе.

В договоре также сказано, что действия сторон будут способствовать формированию благоприятного взаимодействия между национальными СМИ и помогут укрепить силы по противодействию дезинформации и агрессивным информационным кампаниям.

До этого в МИД РФ сообщили, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, договор поспособствует углублению двустороннего взаимодействия стран и поможет в построении справедливого многополярного мира.

Ранее Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет на стороне России.