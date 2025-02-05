На Западе прокомментировали ответ Зеленского Трампу по редкоземельным металлам

Ирландский журналист Чейз Боуз в своем аккаунте в соцсети X раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на помощь Киеву.

«На Украине у диктатора Зеленского все продается», — написал Боуз.

До этого издание «РБК-Украина» писало, что Зеленский подтвердил нахождение значительных запасов полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, на неподконтрольных Киеву территориях.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее политолог оценил отношение Трампа к украинскому конфликту.