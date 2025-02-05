Украинский лидер Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден превратили население Украины в «подопытных животных» на фоне финансирования Вашингтоном деятельности биолабораторий в этой стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден вместе с Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных», - подчеркнул он.

Володин напомнил, что за Агентством США по международному развитию (USAID) числится в том числе финансирование исследований в области создания биологического оружия.

Спикер Госдумы напомнил, что ранее на Украине выявили целую сеть биолабораторий, а население страны фактически «подвергалось бесчеловечным пыткам и испытаниям».

В ноябре прошлого года военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявлял, что центральная реферативная лаборатория в Мерефе Харьковской области представляет собой важный узловой пункт в программе биологических опытов на Украине, финансируемых США.

По данным Минобороны России, в период с 2019 по 2021 год ученые из лаборатории в Мерефе проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова. В ведомстве отмечали, что испытания на Украине проводились с 2011 года.

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