Украинские войска используют в Курской области химическое оружие, считает российский волонтер Юлия. Как пишет ТАСС, доброволец столкнулась с его применением, когда занималась эвакуацией жительницы Кореневского района.

По словам Юлии, волонтеры столкнулись с химической атакой 1 сентября, когда ехали к 96-летней ветерану Великой Отечественной войны, чтобы прибраться у нее дома.

«Мы чуть-чуть не доехали: был такой серый густой дым, сразу слезы из глаз, в нос как будто что-то раскаленное засунули», — рассказала женщина.

По ее словам, волонтерам пришлось эвакуировать пенсионерку, надев противогазы.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ намереваются заразить водоемы региона при помощи бактериологического и химического оружия. В связи с этим глава области предложил возродить в российских школах обучение навыкам гражданской обороны, чтобы у населения имелось представление об оказании первой помощи, а также о том, как противодействовать ядам.

Ранее Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката.