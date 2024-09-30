Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волонтер рассказала о применении ВСУ ядовитых газов в Курской области

Волонтер Юлия рассказала о химатаке ВСУ в Курской области

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска используют в Курской области химическое оружие, считает российский волонтер Юлия. Как пишет ТАСС, доброволец столкнулась с его применением, когда занималась эвакуацией жительницы Кореневского района.

По словам Юлии, волонтеры столкнулись с химической атакой 1 сентября, когда ехали к 96-летней ветерану Великой Отечественной войны, чтобы прибраться у нее дома.

«Мы чуть-чуть не доехали: был такой серый густой дым, сразу слезы из глаз, в нос как будто что-то раскаленное засунули», — рассказала женщина.

По ее словам, волонтерам пришлось эвакуировать пенсионерку, надев противогазы.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ намереваются заразить водоемы региона при помощи бактериологического и химического оружия. В связи с этим глава области предложил возродить в российских школах обучение навыкам гражданской обороны, чтобы у населения имелось представление об оказании первой помощи, а также о том, как противодействовать ядам.

Ранее Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами