Трамп заявил, что палестинцы поддержат его идею о контроле над сектором Газа

NYT: Трамп считает, что палестинцы поддержат идею о контроле США над Газой

Президент США Дональд Трамп считает, что палестинцы «быстро поддержат» его идею о взятии под контроль сектора Газа. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«В своем выступлении г-н Трамп подчеркнул, что палестинцы быстро поддержат его идею», — говорится в сообщении издания.

Американский президент, пишет NYT, также предложил, что страны региона могли бы финансировать переселение жителей Газы в новые места.

5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».