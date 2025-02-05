Риттер сообщил о наличии у фон дер Ляйен нацистских корней

У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть нацистские корни. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X (бывший Twitter).

«Твои нацистские корни дают о себе знать, Урсула!» — отметил он, комментируя потери Украины и заявление фон дер Ляйен, что Евросоюз должен продолжать поставлять оружие Киеву.

Накануне фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине. По ее словам, очень важно, чтобы страны — члены Евросоюза продлили заморозку российских активов. Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз должен продемонстрировать Кремлю, что чем дольше продолжается украинский конфликт, «тем выше цена для России».

В конце января спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News сообщил, что глава Белого дома допускает поставки оружия Украине за счет замороженных активов России. Вооружение Украины является «важной частью достижения мира», что «принесет пользу» как Киеву, так и оборонной промышленности США, добавил Келлог.

Ранее в Венгрии обвинили главу Еврокомиссии за провал стратегии по Украине.