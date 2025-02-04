Глава ЕК заявила о готовности к жестким переговорам с Трампом

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о готовности к жестким переговорам с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Брюсселя к жестким переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Ее слова передает Reuters.

«Многое поставлено на карту с обеих сторон. Здесь и в США есть рабочие места, предприятия, отрасли промышленности, которые зависят от трансатлантического партнерства», — заявила фон дер Ляйен.

Подчеркивается, что на этих переговорах Евросоюз намерен отстаивать своих интересов.

3 февраля Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из ЕС уже в ближайшее время. 1 февраля он ввел 25% пошлину на товары из Мексики и Канады.

В ноябре издание Politico писало, что Трамп может заставить ЕС отказаться от китайских товаров, шантажируя его возможной необходимостью в одиночку противостоять торговой экспансии Пекина. При этом отмечалось, что внешняя политика Трампа непредсказуема, и он может также объединиться с Китаем против Евросоюза.

Ранее Шольц ответил Трампу на угрозы.