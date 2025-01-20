Назван вызов, перед которым Трамп ставит европейских лидеров

Европейским чиновникам нужно будет сделать сложный выбор из-за прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

«Трамп подталкивает европейцев к выбору, в котором оба варианта выглядят проигрышными: Вариант 1. подчиниться его воле и полностью «отказаться» от своей зависимости от китайских товаров <..> Вариант 2. Оставить Трампа и в одиночку противостоять Китаю», — констатирует издание.

Эксперты издания отметили, что Китай и ЕС всегда применяли к Европе политику «разделяй и властвуй», при этом в Вашингтоне не заинтересованы в сильном Европейском союзе. В материале Politico говорится, что теперь европейские лидеры обеспокоены из-за экономической зависимости от Китая и ожидаемой агрессивной торговой политики Трампа.

«Есть еще один сценарий, который беспокоит европейцев: <..> известный своей непостоянностью Трамп может резко изменить свою позицию и объединиться против блока со своим «очень, очень хорошим другом» Си Цзиньпином», — отметили в издании.

До этого Трамп пригрозил странам ЕС пошлинами, если они не будут покупать нефть у США.

Ранее экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа.