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Назван вызов, перед которым Трамп ставит европейских лидеров

Politico: Европа оказалась перед сложным выбором из-за прихода к власти Трампа
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David Dee Delgado/Reuters

Европейским чиновникам нужно будет сделать сложный выбор из-за прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

«Трамп подталкивает европейцев к выбору, в котором оба варианта выглядят проигрышными: Вариант 1. подчиниться его воле и полностью «отказаться» от своей зависимости от китайских товаров <..> Вариант 2. Оставить Трампа и в одиночку противостоять Китаю», — констатирует издание.

Эксперты издания отметили, что Китай и ЕС всегда применяли к Европе политику «разделяй и властвуй», при этом в Вашингтоне не заинтересованы в сильном Европейском союзе. В материале Politico говорится, что теперь европейские лидеры обеспокоены из-за экономической зависимости от Китая и ожидаемой агрессивной торговой политики Трампа.

«Есть еще один сценарий, который беспокоит европейцев: <..> известный своей непостоянностью Трамп может резко изменить свою позицию и объединиться против блока со своим «очень, очень хорошим другом» Си Цзиньпином», — отметили в издании.

До этого Трамп пригрозил странам ЕС пошлинами, если они не будут покупать нефть у США.

Ранее экономист оценил вероятность глобальной торговой войны из-за Трампа.

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