В МВД САР заявили, что сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии

Сотрудничество с Российской Федерацией отвечает интересам Сирии. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр внутренних дел в новой администрации САР Али Каддах.

По его словам, сотрудничество с РФ также является частью усилий правительства арабской республики по построению стратегических отношений с другими государствами, которые бы способствовали поддержанию региональной и международной стабильности.

Как подчеркнул Каддах, отношения между Дамаском и Москвой основаны на принципе «уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии». По его мнению, «отношения с Россией как крупной державой с международным весом помогут защите интересов сирийского народа на международной арене».

Министр также сказал, что переговоры относительно присутствия двух российских военных баз в САР все еще продолжаются, об их итогах будет сообщено сразу после их завершения.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии. Заместитель руководителя МИД России Михаил Богданов рассказал, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей. Агентство Sana сообщало, что новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия.

Ранее в Кремле оценили возможность сохранения российских военных баз в Сирии.