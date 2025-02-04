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Зеленский заявил, что Трамп на самом деле звал его на инаугурацию

Зеленский счел неуместным ехать на инаугурацию Трампа без личного приглашения
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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп приглашал его на свою инаугурацию, однако оно прозвучало в общих чертах и без личной встречи. В интервью журналисту Пирсу Моргану он уточнил, что посчитал «неуместным» ехать на мероприятие.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров. <…> Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить», – сказал Зеленский.

До этого сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон заявил, что Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию и каждый раз получал отказ, а «теперь ведет себя так, будто сам решил не ехать».

16 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если Трамп сможет «надавить» на Россию.

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.

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