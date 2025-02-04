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Новый премьер Бельгии рассказал о позиции правительства по Украине

Новый премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал продолжить поддержку Киева
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Francois Lenoir/Reuters

Новый премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал продолжить поддержку Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы будем неустанно поддерживать Украину. Наша страна является не только сердцем Европы, но и активным сторонником Евросоюза», — заявил он.

До этого сообщалось, что новое правительство Бельгии намерено продолжить сохранять помощь Украине и санкции против России. В документе о позиции кабмина говорится, что правительство «намерено сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины. Также власти намерены сохранить и расширить «избирательные и эффективные» санкции против России.

До этого в Бельгии коалиция из партий договорилась о программе нового кабинета министров, что дало возможность сформировать полноценное правительство после почти восьми месяцев консультаций. Лидер умеренной правой партии «Новый фламандский альянс» (N-VA) Барт де Вевер стал премьер-министром.

Ранее новый глава МО Бельгии подарил предшественнице статуэтку «Писающего мальчика».

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