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Стала известна позиция будущего правительства Бельгии по РФ и Украине

Будущее правительство Бельгии продолжит помощь Украине и санкции против РФ
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Francois Lenoir/Reuters

Будущее правительство Бельгии намерено продолжить сохранять помощь Украине и санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на согласованную программу правительства.

В документе говорится, что правительство «намерено сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины. Также власти намерены сохранить и расширить «избирательные и эффективные» санкции против России.

Накануне в Бельгии коалиция из партий договорилась о программе нового кабинета министров, что дает возможность сформировать полноценное правительство после почти восьми месяцев консультаций. Ожидается, что лидер умеренной правой партии «Новый фламандский альянс» (N-VA) Барт де Вевер станет премьер-министром в ближайшее время.

Действующий премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ранее заявил, что антироссийские санкции необходимо сохранить даже после завершения украинского конфликта. Также политик выступил за ужесточение ограничений.

Ранее Лавров объяснил, что должно представлять из себя урегулирование конфликта на Украине.

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